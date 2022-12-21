GT: Визит Зеленского в США подтверждает, что переговоров с Россией не будет
2022-12-21 23:54
Издание Global Times пишет, что поездка украинского президента Владимира Зеленского на Украину подтверждает: в ближайшем будущем мирных переговоров с Россией не будет.
Автор материала Цуй Хэн отмечает, что Украина теперь получит больше американской военной помощи.
Это даст Киеву чувство уверенности в противостоянии с России и сделает мирные переговоры практически невозможными.
По мнению автора, Зеленский поехал в США, чтобы заручиться поддержкой Байдена в плане предоставления новой военной помощи.
Опубликовано: Светлана Репина