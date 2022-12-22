The Hill: американцы могут сбежать с Украины, как сбежали из Афганистана

Издание The Hill опубликовало материал Харлана Ульмана, в котором он сравнивает участие США в конфликтах в Афганистане и на Украине.

По мнению автора, Соединенные Штаты могут остановить украинский конфликт точно так же, как сделали это в Афганистане.

Ульман отмечает, что НАТО и США не смогут оказывать помощь Украине бесконечно, а Россия готова к длительным боевым действиям.

Он полагает, что в случае затягивания конфликта мнение США может измениться, и они уйдут из Украины, как ушли из Афганистана.