The Hill: американцы могут сбежать с Украины, как сбежали из Афганистана
2022-12-22 00:41
Издание The Hill опубликовало материал Харлана Ульмана, в котором он сравнивает участие США в конфликтах в Афганистане и на Украине.
По мнению автора, Соединенные Штаты могут остановить украинский конфликт точно так же, как сделали это в Афганистане.
Ульман отмечает, что НАТО и США не смогут оказывать помощь Украине бесконечно, а Россия готова к длительным боевым действиям.
Он полагает, что в случае затягивания конфликта мнение США может измениться, и они уйдут из Украины, как ушли из Афганистана.
Опубликовано: Светлана Репина