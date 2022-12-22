Медики рассказали, чем свиной грипп отличается от коронавируса

Грипп H1N1 характеризуется более острым началом и более продолжительной температурой, чем Covid-19.

Свиной грипп сразу начинается с острого течения: головной боли, лихорадки, боли в мышцах и суставах, боли в глазных яблоках при движении. Все это обусловлено сильнейшей интоксикацией.

Кроме того, человек ощущает сильную слабость, его ничего не интересует, нет никаких желаний, кроме непреодолимого желания спать.

Свиной грипп протекает труднее, чем коронавирус. Температура держится несколько дней и зачастую трудно сбивается.

Врачи советуют заболевшим людям не ставить себе диагноз и не назначать лечения самостоятельно, а обязательно обращаться за медицинской помощью, чтобы не получить тяжелых осложнений.

Кроме того, ни в коем случае нельзя ходить на работу и посещать публичные места, чтобы не заразить других и не причинить вред себе.

И при гриппе, и при коронавирусе важно соблюдать постельный режим и, как говаривали раньше, - нужно "вылежать" болезнь.