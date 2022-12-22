Newsweek: Россия предупредила о последствиях визита Зеленского в США

Издание Newsweek опубликовало материал Изабель Ван Брюген, в котором она утверждает, что Россия предупредила США и Украину о последствиях визита Зеленского в Вашингтон.

Автор напоминает, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию.

Он сказал, что поставки американского оружия на Украину не приведут ни к чему хорошему.

По словам Дмитрия Пескова, наращивание поставок вооружений на Украину странами Запада спровоцирует эскалацию конфликта.