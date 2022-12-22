Newsweek: Россия предупредила о последствиях визита Зеленского в США
2022-12-22 01:43
Издание Newsweek опубликовало материал Изабель Ван Брюген, в котором она утверждает, что Россия предупредила США и Украину о последствиях визита Зеленского в Вашингтон.
Автор напоминает, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию.
Он сказал, что поставки американского оружия на Украину не приведут ни к чему хорошему.
По словам Дмитрия Пескова, наращивание поставок вооружений на Украину странами Запада спровоцирует эскалацию конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина