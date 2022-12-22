Рогозин и глава правительства ДНР Хоценко ранены в ресторане Донецка

Дмитрий Рогозин и председатель Донецкой Народной республики Виталий Хоценко получили ранения во время обстрела ресторана "Шеф-Беш" в Донецке.

Военные корреспонденты информагентств Russia Today и ТАСС уведомляют, что экс-президент компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и председатель правительства Донецкой Народной республики Виталий Хоценко были ранены в ходе обстрела ресторана "Шеш-Беш", в котором Рогозин отмечал день рождения.

На текущий момент известно, что Дмитрий Рогозин был передан медикам с осколочным ранением ягодиц, лица, бедра и спины, в то время как телохранитель Хоценко скончался на месте.