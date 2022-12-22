Военный эксперт Василеску назвал три критических удара, которые РФ нанесет по Украине

Военный эксперт Валентин Василеску из Румынии спрогнозировал действия СВ РФ на Украине, которые нанесут три критических удара.

Первым станет изоляция районов боевых действий от поставок западного оружия за счет разрушения энергетической инфраструктуры.

Вторым ударом будет уничтожение складов оружия и боеприпасов на границе Украины.

Третий удар – это создание безопасных коридоров для российской авиации, благодаря уничтожению украинских систем ПВО.