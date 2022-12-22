Лукашенко объяснил движение техники ВС РБ по Беларуси «подготовкой к войне»

Александр Лукашенко рассказал о причинах передвижения белорусской военной техники по территории государства.

22 декабря Александр Лукашенко встретился с представителями силового блока Республики Беларусь, где дал официальный комментарий по поводу перемещения российской и белорусской военной техники по территории государства. По мнению Лукашенко, войска Беларуси и России действуют по принципу "хочешь мира - готовься к войне".

При этом Александр Лукашенко отметил, что белорусско-российские военные манёвры внутри республики носят исключительно учебный характер и не направлены против других стран.