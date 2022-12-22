Глава Генштаба ВС РФ Герасимов заявил о неуязвимости гиперзвуковых «Кинжалов» для ПВО Украины

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» продемонстрировали свою неуязвимость для ПВО Украины.

22 декабря начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов во время брифинга перед военными атташе иностранных государств сообщил о том, что аэробаллистические гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» продемонстрировали свою неуязвимость для украинских средств противовоздушной обороны.

Герасимов также отметил, что в ходе специальной военной операции России на Украине впервые в боевых условиях российскими военнослужащими было использовано гиперзвуковое оружие.