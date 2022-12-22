Начальник ГШ ВС России рассказал о начале спецоперации в Украине

Генерал Валерий Герасимов рассказал о боевых действиях в начале спецоперации в Украине.

Боевые действия на территории Украины в начале специальной военной операции сразу приняли ожесточенный характер, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"Боевые действия развернулись на огромной территории и с самого начала спецоперации приняли ожесточенный характер", - сказал генерал.

По словам Валерия Герасимова линия боевого соприкосновения протянулась на 815 километров.

Генерал напомнил, что в результате "активных действий" была взята под контроль территория Луганской Народной Республики и с "минимальными потерями" взят Мариуполь.