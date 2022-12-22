Белый дом: Байден готов встретиться с Путиным, если Россия проявит готовность к переговорам

В Белом доме заявили о готовности президента США Джозефа Байдена встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если Россия проявит готовность к переговорам.

22 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что американский лидер Джо Байден готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Кирби утверждает, что главным условием для проведения двусторонней встречи Байдена и Путина является готовность российской стороны к проведению переговоров.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон на переговоры с Джозефом Байденом не прозвучало реальных призывов к миру.