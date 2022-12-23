Кирби: США не винят Зеленского в желании получить больше оружия
2022-12-23 01:12
Координатор стратегических коммуникаций в Совбезе США Джон Кирби заявил, что американские власти не винят президента Украины Зеленского в призывах направить его стране больше оружия.
Кирби отметил, что во время встречи с Джо Байденом Зеленский сказал, что Украина заинтересована в получении дополнительных военных возможностей.
По словам координатора, любой президент или командующий в такой ситуации хотел бы получить как можно больше вооружений.
Джон Кирби подчеркнул, что США прикладывают максимум усилий для предоставления Украине необходимого военного оборудования.
Опубликовано: Светлана Репина