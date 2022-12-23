Кирби: США не винят Зеленского в желании получить больше оружия

Координатор стратегических коммуникаций в Совбезе США Джон Кирби заявил, что американские власти не винят президента Украины Зеленского в призывах направить его стране больше оружия.

Кирби отметил, что во время встречи с Джо Байденом Зеленский сказал, что Украина заинтересована в получении дополнительных военных возможностей.

По словам координатора, любой президент или командующий в такой ситуации хотел бы получить как можно больше вооружений.

Джон Кирби подчеркнул, что США прикладывают максимум усилий для предоставления Украине необходимого военного оборудования.