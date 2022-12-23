Немецкий депутат Витчас назвал украинских беженцев угрозой обществу

Депутат Христианско-демократического союза Германии Баутцен Удо Витчас в своем рождественском обращении сделал неожиданное заявление по поводу украинских беженцев.

Он сказал, что Германии не следует жертвовать развитием национального спорта из-за миграционной политики.

По его словам, предоставление жилья людям, незнакомым с немецкой культурой, является угрозой обществу.

После начала спецоперации европейские страны столкнулись с потоком беженцев с Украины, и Германия не стала исключением.