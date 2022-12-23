Немецкий депутат Витчас назвал украинских беженцев угрозой обществу
2022-12-23 01:17
Депутат Христианско-демократического союза Германии Баутцен Удо Витчас в своем рождественском обращении сделал неожиданное заявление по поводу украинских беженцев.
Он сказал, что Германии не следует жертвовать развитием национального спорта из-за миграционной политики.
По его словам, предоставление жилья людям, незнакомым с немецкой культурой, является угрозой обществу.
После начала спецоперации европейские страны столкнулись с потоком беженцев с Украины, и Германия не стала исключением.
Опубликовано: Светлана Репина