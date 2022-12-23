Вице-президент РФС Денис Соловьев: мы ждем ответа от УЕФА

В издании РБ Спорт появилось интервью второго лица футбола России, в котором господин Соловьев указал, что сейчас его организация ожидает шаг со стороны УЕФА.

Некоторое время назад Российский футбольный союз объявил, что рассматривает возможность перехода из состава УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

23 декабря пройдет заседание исполкома РФС, на котором будет рассматриваться вариант смены континентальной ассоциации. Известно, что на данный момент УЕФА против выхода РФС.

Выход из состава УЕФА вполне логичен, поскольку сборная и клубы страны с 28 февраля исключены из всех европейских турниров.