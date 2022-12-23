Анастасия Макеева встретила свой 41-й день рождения в Луганске

Вместо роскошных ресторанов актриса выбрала походные условия, и первые поздравления в ее адрес прозвучали уже в автобусе по дороге в ЛНР.

Анастасию Макееву коллеги поздравили с днем рождения в ночь на 23 декабря, когда она вместе с супругом ехала в сторону Луганска. Артисты спели для нее песни с аккордом на аккордеоне. Звезда была в полном восторге.

«Так начался день рождения! Не на морях, не в постели дома, не в ресторане, а в Луганске - городе-герое, с самыми сильными и героическими людьми. Я счастлива и любима! Спасибо мужу, что всегда рядом, моим коллегам, что разделили мой день со мной!» — написала Анастасия в личном блоге.

Утром Макеева остановилась в Луганске. Актриса поделилась серией фото, сделанных на фоне инсталляции с обозначением названия города.

«Мне 41! Когда-то думала: существует ли жизнь после 40? И проверила. Она существует, и не просто существует, а может быть прекрасной, удивительной! Могу смело подвести итоги: я полна сил, люблю и любима, счастлива, востребована и нужна своей Родине» — поделилась виновница торжества.

Макеева вспомнила, как в годовщину свадьбы вместе с избранником отдыхала на мальдивских островах. Пробыв на курорте всего 4 дня, звезда улетела на Донбасс. День рождения для этого не стал помехой, хотя изначально актриса планировала загорать в этот праздник в Египте.