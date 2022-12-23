Лавров: отказ главы МИД Армении приехать на переговоры вызвал вопросы в России
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что его армянский коллега Арарат Мирзоян отказался приехать в Москву на трехсторонние переговоры с участием Азербайджана.
Он напомнил, что этот раунд переговоров был согласован всеми сторонами еще в начале декабря. Но армянская сторона отказалась от участия в них, объяснив это «ситуацией на земле».
Лавров подчеркнул, что отказ от согласованных переговоров еще никогда и никому не приносил пользы.
Он также подчеркнул, что Армения не сообщила остальным участникам переговоров о своем отсутствии по дипломатическим каналам, что вызвало вопросы в российском МИД.
Опубликовано: Светлана Репина
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