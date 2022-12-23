Мария Захарова: чудак толкует сон
Официальный представитель МИД Россия нашла удивительно емкие слова в ответ Энтони Блинкену.
Энтони Блинкен не раз говорил, что северная корея поставляет вооружения ЧВК Вагнер, ведущей бои на Украине.
Наконец американский политик получил емкий ответ от политика российского, Мария Захарова просто процитировала древнюю китайскую пословицу: Чудак толкует сон.
И все стало понятно, во сне Энтони Блинкен может увидеть и инопланетную помощь России, вот только его утверждение никоим образом не будет означать существование летающих тарелочек.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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