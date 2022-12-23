Сын Кадырова за 3 минуты выиграл дебютный поединок в ММА, но сказал, что ничего не помнит
2022-12-23 22:42
Сын главы Чечни Эли Кадыров рассказал о своем дебютном поединке в ММА, в котором победил Ислама Акбарова.
16-летний Эли сказал, что ничего не помнит, но после первого нокдауна ожидал завершения поединка в первом раунде.
Он отметил, что готовился вместе с братьями в Дубае и был очень заряжен. Поединок закончился на третьей минуте первого раунда.
Для Ислама Акбарова, как и для Эли Кадырова, этот поединок был дебютным на профессиональном уровне.
Опубликовано: Светлана Репина