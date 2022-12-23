Генсек НАТО Столтенберг: Россия пытается заморозить конфликт на Украине ради нового наступления

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается заморозить конфликт на Украине для подготовки к новому наступлению.

23 декабря генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в колонке для международной газеты «Файнэншл Таймс» заявил о том, что политическое руководство Российской Федерации, по его личному мнению, не ищет «настоящего мира».

Стотенберг утверждает, что Россия надеется заморозить украинский конфликт, чтобы дать возможность российской армии перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление на Украину.