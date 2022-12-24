Драги назвал Путина единственным, кто может завершить спецоперацию в Украине

Новостное агентство Corriere della Sera рассказало об отношении бывшего премьер-министра Италии Марио Драни к роли Владимира Путина в военном конфликте на территории украинского государства.

Днём субботы итальянская газета Corriere della Sera обнародовала фрагмент беседы своего журналиста с бывшим премьером Италии Марио Драги, который сообщил, что считает Владимира Путина способным единолично завершить военный кризис на территории Украины, приняв решение об окончании спецоперации.

Также Драги призвал Киев и Москву начать мирные переговоры, отметив, что по его личному мнению, на текущий момент в Кремле не предрасположены к дипломатии с украинскими коллегами.