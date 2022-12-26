Американский полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что украинские войска потеряли 150 тысяч бойцов с начала спецоперации.

26 декабря отставной полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор сообщил, что с начала боевых действий в Украине 35 тысяч солдат украинской армии признаны пропавшими без вести, ещё 100 тысяч убиты, а 15 тысяч ранены и не могут вернуться в строй.

По данным Макгрегора, к настоящему моменту актуальные потери ВСУ составляют 150 тысяч человек, из-за чего Киев вынужден проводить принудительную мобилизацию несовершеннолетних. Дуглас Макгрегор утверждает, что в ряды армии Украины насильно призывают юношей от тринадцати до пятнадцати лет.