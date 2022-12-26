Кулеба: Украина инициирует исключение России ООН и Совбеза организации

Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев стал инициатором исключения России из Организации объединённых наций.

В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба публично заявил, что администрация Киева официально инициировала исключение России из ООН и Совета безопасности при данной организации, поскольку Москва нередко блокирует важные политические решения ведомства.

Характерно, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился с мнением о необходимости модернизации Совбеза ООН и включения в него новых постоянных членов.