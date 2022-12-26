Financial Times: Запад должен задуматься о мирном плане для Украины

Коллективный Запад должен всерьёз задуматься о мирном плане для Украины из-за колоссальных потерь ВСУ.

26 декабря обозреватель международной газеты Financial Times Джон Пол Ратбоун заявил о том, что Запад должен задуматься о возможных способах мирного урегулирования украинского конфликта, ввиду огромных потерь Вооружённых сил Украины.

Ратбоун пояснил, что назначение генерала Сергея Суровикина на пост командующего российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции России на Украине изменило ситуацию на фронте не в пользу киевского режима.