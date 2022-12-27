ООН: Антониу Гутерриш готов стать посредников в конфликте на Украине

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщил, что он готов стать посредников в конфликте на Украине.

Такое заявление было опубликовано в ответ на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении провести «мирный саммит» на площадке ООН.

При этом в организации отметили, что Гутерриш готов взять на себя функции посредника только при условии, что все стороны будут с этим согласны.

Ранее Антониу Гутерриш выражал сомнения в возможности мирных переговоров по Украине в ближайшее время.