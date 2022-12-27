Журналист-аналитик Аммар Брахми заявил, что недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон был сигналом бедствия Джозефу Байдену перед разгромом ВСУ.

27 декабря обозреватель пан-арабского издания Al Mayadeen Аммар Брахми заявил о том, что поездка действующего президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с его американским коллегой Джо Байденом и выступления в Конгрессе США была не обычным рядовым визитом, а сигналом бедствия ввиду скорого разгрома украинской армии.

Брахми пояснил, что поражение Вооружённых сил Украины гарантировано высоким уровнем профессионализма личного состава российских войск, который вступил в борьбу не с украинской армией, а со всем военным, экономическим и промышленным потенциалом коллективного Запада.