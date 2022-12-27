Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты иностранными государствами.

27 декабря на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента Российской Федерации Владимира Путина «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты».

Согласно данному указу Путина, поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам запрещены, если в контракт включен механизм фиксации предельной цены или установлены предельные цены.

Отмечается, что поставки российского «чёрного золота» в вышеуказанных случаях могут осуществляться лишь на основании специального решения Путина.