Кадыров: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике в ходе СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о больших потерях живой силы и техники украинской армии в ходе спецоперации.

27 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём личном Telegram-канале сообщил о том, что на данном этапе спецоперации бойцы чеченских подразделений не испытывают существенных препятствий, в то время как Вооружённые силы Украины несут большие потери в живой силе и технике, а оставшиеся бойцы деморализованы.

Кадыров добавил, что из-за колоссальных потерь личного состава украинской армии командование пытается восполнить бреши в рядах ВСУ неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать.