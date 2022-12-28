Дмитрий Песков опроверг наличие плана по мирному урегулированию украинского кризиса у киевского режима.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что актуальное украинское правительство не разрабатывало мирного плана по прекращению российской спецоперации, поскольку администрация офиса Владимира Зеленского отказывается признавать легитимность вхождения четырёх новых регионов в состав России.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что делегация от Кеива намерена провести мирный саммит на платформе ООН до конца февраля.