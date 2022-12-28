Лавров: США не хотят и не будут напрямую воевать с Россией

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что США не намерены напрямую воевать с Россией.

28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Первый канал» рассказал о том, Соединённые Штаты по дипломатическим каналам заявили нежелании напрямую воевать с Российской Федерацией.

Помимо прочего Вашингтон утверждает, что не будет отправлять американских специалистов на Украину для управления зенитными ракетными комплексами Рatriot.