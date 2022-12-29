19FortyFive: в армии США считают помощь Украине бессмысленной

Полковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в своем материале для издания 19FortyFive пишет, что помощь Украине оказалась бессмысленной.

Он уточняет, что речь идет о поставках вооружений украинским военным, а также финансовых траншах.

Дэвис отмечает, что во время визита Зеленского в США Байден пообещал ему только ЗРК Patriot, но не танки, бронетранспортеры или артиллерию.

Полковник утверждает, что одного ЗРК недостаточно даже для защиты Киева, поэтому об усилении потенциала ВСУ говорить не приходится.