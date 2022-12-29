Бусаргин: российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Энгельсском районе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Энгельсском районе, пострадавших нет.

29 декабря губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Энгельсском районе, на месте работают экстренные службы.

Бусаргин уточнил, что в результате падения осколков сбитого дрона повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе, жертв среди мирного населения Энгельсского района нет.

Помимо прочего, Роман Бусаргин опроверг информацию о якобы эвакуации детских садов, отметив факт того, что все дошкольные учреждения в районе работают в штатном режиме.