Бусаргин: российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Энгельсском районе
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Энгельсском районе, пострадавших нет.
29 декабря губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Энгельсском районе, на месте работают экстренные службы.
Бусаргин уточнил, что в результате падения осколков сбитого дрона повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе, жертв среди мирного населения Энгельсского района нет.
Помимо прочего, Роман Бусаргин опроверг информацию о якобы эвакуации детских садов, отметив факт того, что все дошкольные учреждения в районе работают в штатном режиме.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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