Глава ГУР Украины Буданов: боевые действия на всех направлениях зашли в тупик
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на всех направлениях зашли в тупик, ни одна из сторон конфликта на Украине не может добиться значительных успехов.
29 декабря руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью британскому BBC заявил о том, что ситуация на Украине «просто застопорилась и не двигается».
Буданов также рассказал, что Вооружённым силам Украины по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед по всем направлениям фронта, ввиду чего киевский режим ждёт новые поставки западного оружия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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