Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на всех направлениях зашли в тупик, ни одна из сторон конфликта на Украине не может добиться значительных успехов.

29 декабря руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью британскому BBC заявил о том, что ситуация на Украине «просто застопорилась и не двигается».

Буданов также рассказал, что Вооружённым силам Украины по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед по всем направлениям фронта, ввиду чего киевский режим ждёт новые поставки западного оружия.