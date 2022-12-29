Вучич отменил высшую степень боевой готовности Вооружённых сил Сербии
Президент Сербии Александр Вучич отменил состояние высшей боевой готовности сербской армии.
29 декабря сербское информационное агентство «Танюг», со ссылкой на высокопоставленный источник, сообщило о том, что президент Сербии Александр Вучич принял решение об отмене состояния высшей боевой готовности Вооружённых сил государства.
Напомним, три дня назад, 27 декабря 2022 года, министр обороны Сербии Милош Вучевич в своём аккаунте Twitter сообщил о переводе сербской армии в состояние боевой готовности из-за ситуации на севере Метохии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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