Захарова обвинила Литву и Латвию в бесчеловечном отношении к мигрантам
Российский дипломат Мария Захарова заявила, что власти Литвы и Латвии бесчеловечно относятся к мигрантам, пытающимся найти убежище в ЕС.
29 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала действия властей Латвии и Литвы по «выдавливанию» в Беларусь мигрантов, пытающихся найти убежище в Европейском союзе, заявив об их бесчеловечности.
Захарова выразила свою уверенность в том, что «трагическая ситуация с мигрантами без всякого сомнения является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, грубо попирающих правочеловеческие стандарты, о которых так любит разглагольствовать Брюссель».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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