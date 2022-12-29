Захарова обвинила Литву и Латвию в бесчеловечном отношении к мигрантам

Российский дипломат Мария Захарова заявила, что власти Литвы и Латвии бесчеловечно относятся к мигрантам, пытающимся найти убежище в ЕС.

29 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала действия властей Латвии и Литвы по «выдавливанию» в Беларусь мигрантов, пытающихся найти убежище в Европейском союзе, заявив об их бесчеловечности.

Захарова выразила свою уверенность в том, что «трагическая ситуация с мигрантами без всякого сомнения является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, грубо попирающих правочеловеческие стандарты, о которых так любит разглагольствовать Брюссель».