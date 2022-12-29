МИД Беларуси выразило протест послу Украины в Минске из-за падения ракеты

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что ведомство выразило протест послу Украины в Минске из-за падения ракеты в Брестской области.

29 декабря пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь Анатолий Глаз сообщил о вызове в белорусское внешнеполитическое ведомства чрезвычайного и полномочного посла Украины в Минске Игоря Кизима.

Глаз пояснил, что МИД Беларуси выразил протест Кизиму из-за падения украинской ракеты на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области и потребовал от Киева расследования данного инцидента с последующим привлечением виновных к ответственности.