Глава офиса Зеленского Ермак: У США и Украины одинаковые взгляды на завершение конфликта
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук заявил, что взгляды Украины и США на завершение конфликта полностью совпадают.
По его словам, американское и украинское руководство одинаково видят цели и считают, что никаких компромиссов быть не может.
Ермак подчеркнул, что речь идет о недопустимости компромиссов по поводу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной по «формуле мира» Владимира Зеленского.
Опубликовано: Светлана Репина
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