Bloomberg: самые богатые россияне потеряли почти 93 млрд долларов из-за конфликта на Украине

APS
2022-12-30 01:38

Агентство Bloomberg сообщает, что самые богатые россияне потеряли уже почти 93 млрд долларов из-за украинского конфликта.

Только в феврале эти состоятельные люди потеряли 46,6 млрд долларов, а после введения санкций Запада сумма потерь выросла на 47 млрд долларов.

По информации агентства, Роман Абрамович потерял 9,3 млдр долларов, а Геннадий Тимченко – 8,48 млрд долларов.

Потери основного акционера «Северстали» Алексея Мордашева составили 7,79 млрд долларов.

Опубликовано: Светлана Репина







Новости СМИ2