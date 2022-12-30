Bloomberg: самые богатые россияне потеряли почти 93 млрд долларов из-за конфликта на Украине
Агентство Bloomberg сообщает, что самые богатые россияне потеряли уже почти 93 млрд долларов из-за украинского конфликта.
Только в феврале эти состоятельные люди потеряли 46,6 млрд долларов, а после введения санкций Запада сумма потерь выросла на 47 млрд долларов.
По информации агентства, Роман Абрамович потерял 9,3 млдр долларов, а Геннадий Тимченко – 8,48 млрд долларов.
Потери основного акционера «Северстали» Алексея Мордашева составили 7,79 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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