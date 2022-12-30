МО РФ: российские войска 29 декабря нанесли массированный удар по территории Украины

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска 29 декабря нанесли массированный удар по территории Украины, поразив объекты военного управления и энергетики киевского режима.

30 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что вчера, 29 декабря 2022 года, служащие армии России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по территории Украины.

В результате удара российских войск поражены объекты военного управления и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, благодаря чему остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов украинской стороны.

Помимо прочего, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины, а также заблокированы железнодорожные перевозки поставленного для украинской армии иностранного вооружения в тыловых районах.