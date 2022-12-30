Госсекретарь Совбеза Беларуси увидел «замысел» в падении украинской ракеты

Александр Вольфович считает маловероятным случайное падение украинской ракеты на территории Беларуси.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович высказал мнение, что падение украинской ракеты С-300 на территории страны, вероятнее всего, не случайность, а спланированная акция, сообщает Sputnik-Belarus.

"Причину прилета ракеты на нашу территорию мы выясним. Но гарантий того, что это произошло случайно, крайне мало. По всей вероятности тут реализуется чей-то замысел", - сказал госсекретарь.

По данным минобороны Беларуси, ракета С-300 была выпущена с территории Украины и сбита белорусскими подразделениями ПВО утром 29 декабря.