Умер экс-тренер детей Кадырова, боец ММА Абдул-Керим Эдилов

Спортсмен выступал в полутяжелой весовой категории. На его счету 21 бой, в 17 из них спортсмен одержал победу.

Боец ММА Абдул-Керим Эдилов, экс-руководитель секретариата главы Чечни Рамзана Кадырова скончался сегодня утром. Причина смерти спортсмена пока неизвестна, сообщает СтарХит.

Абдул-Керим Эдилов выступал в полутяжелой весовой категории. На его счету - 21 бой, в 17 из них спортсмен одержал победу. В 2017-м Абдул-Керим стал лидером в UFC — это самая престижная лига MMA. Спортсмен тогда отправил в нокаут серба Бояна Михайловича.

Как уточняет издание, боец был личным тренером детей руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Эдилов также занимал должность зампредседателя правительства Чеченской Республики.

В феврале 2022-го года он стал вице-премьером республики по молодежной политике, спорту и контролю за исмпользованием бюджетных средств. В прошлом месяце Абдул-Керим оставил пост по собственному желанию.

Причина смерти Абдула-Керима неизвестна. Где и когда будет похоронен мужчина, не уточняется