Около 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины за время военного положения

Украинская госпогранслужба сообщила, что за время военного положения около 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины.

30 декабря Государственная пограничная служба Украины в официальном Telegram-канале сообщила о том, что за время военного положения, которое было объявлено 24 февраля, около 12 000 мужчин пытались незаконно выехать из страны.

Отмечается, что 15 из пытавшихся сбежать с Украины мужчин погибли на речном участке и в горах, однако в ведомстве не уточнили количество человек, которым удалось незаконно покинуть территорию украинского государства.