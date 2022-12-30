19FortyFive: США сделали ошибку, не послушав требования Путина о нерасширении НАТО
2022-12-30 21:51
В издании 19FortyFive опубликована статья бывшего специального помощника президента США Рейгана Дага Бэндоу, который объясняет ошибку Соединенных Штатов.
По мнению автора, США следовало согласиться с требованием Путина о нерасширении НАТО на Восток.
Но Соединенные Штаты упустили эту возможность, чем спровоцировали конфликт на Украине.
Бэндоу утверждает, что США было бы лучше, если бы они согласились на требования Кремля и продемонстрировали ценность дипломатии.
Опубликовано: Светлана Репина