В издании 19FortyFive опубликована статья бывшего специального помощника президента США Рейгана Дага Бэндоу, который объясняет ошибку Соединенных Штатов.

По мнению автора, США следовало согласиться с требованием Путина о нерасширении НАТО на Восток.

Но Соединенные Штаты упустили эту возможность, чем спровоцировали конфликт на Украине.

Бэндоу утверждает, что США было бы лучше, если бы они согласились на требования Кремля и продемонстрировали ценность дипломатии.