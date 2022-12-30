FT: план Байдена по «зеленым инвестициям» может привести к развороту Европы к Китаю

Издание Financial Times сообщает, что европейский бизнес может развернуться в сторону Китая из-за плана Байдена по «зеленым инвестициям».

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис отметил, что попытка США сократить зависимость от Китая может дать противоположный эффект в Европе.

Он уточнил, что в этом случае план сработает против Акта сокращения инфляции и сокращения зависимости от китайских ноу-хау.

Домбровскис подчеркнул, что из-за плана по «зеленым инвестициям» сотрудничество с Китаем выглядит для Европы более привлекательным.