FT: план Байдена по «зеленым инвестициям» может привести к развороту Европы к Китаю
2022-12-30 22:58
Издание Financial Times сообщает, что европейский бизнес может развернуться в сторону Китая из-за плана Байдена по «зеленым инвестициям».
Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис отметил, что попытка США сократить зависимость от Китая может дать противоположный эффект в Европе.
Он уточнил, что в этом случае план сработает против Акта сокращения инфляции и сокращения зависимости от китайских ноу-хау.
Домбровскис подчеркнул, что из-за плана по «зеленым инвестициям» сотрудничество с Китаем выглядит для Европы более привлекательным.
Опубликовано: Светлана Репина