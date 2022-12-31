В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщают, что в Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воз0душная тревога из-за возможных «прилётов» со стороны ВС РФ.

В субботу после полудня, 31 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Одесской и Николаевской областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена из-за ракетной угрозы, однако на данный момент информации о «прилётах» российских ракет по объектам украинской энергетики и военного управления нет.