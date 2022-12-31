В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы звучит в Киеве и ряде областей Украины.

В субботу днём, 31 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» заявило, что в Киеве, а также в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, предупреждающая украинцев о ракетной угрозе.

Обозреватели «Страны» отмечают, что начальник Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким утверждает, что уже «увидел» первую российскую ракету.