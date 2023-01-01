Полсотни коров сбежали с фермы недалеко от Бремена испугавшись новогоднего салюта и устроили ДТП

Около 50 голов крупного рогатого скота, которые, были напуганы грохотом новогодних фейерверков, вырвались из своего сарая недалеко от Хагена в Бремене и стали причиной дорожно-транспортного происшествия.

По данным полиции, в воскресенье автомобиль 19-летнего мужчины столкнулся с тремя коровами на проселочной дороге, в результате чего погибли по меньшей мере двое животных.

Водитель получил легкие ранения. В результате материальный ущерб оценивается примерно в 5000 евро.

Фермеру удалось вернуть часть стада после того, как они сбежали в новогоднюю ночь. Около десятка животных исчезли, и только на рассвете вернулись на ферму.