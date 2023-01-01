Власти Австралии запретили заход в порты океанского лайнера из-за грибка на его борту

Сообщается, что лайнер Viking Orion не сможет зайти в док в Аделаиде после того, как власти обнаружили на корабле «морские наросты».

Департамент рыболовства Австралии заявил, что грибок, который они назвали биообрастанием, признан «потенциально опасным».

Чиновники заявили, что корпус корабля должен быть очищен перед входом в страну.

Биообрастание представляет собой скопление микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных и может привести к заносу инвазивных видов в неаборигенные места обитания.

Департамент рыболовства заявил, что борьба с грибком является «общей практикой для всех прибывающих международных судов», и заявил, что судно необходимо очистить, чтобы избежать «заноса вредных морских организмов» в австралийские воды.

В результате сотни пассажиров вынуждены оставаться на борту судна.