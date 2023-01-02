Кобылаш: стратегическая авиация РФ поучаствует в спецоперации на Украине

Командующий российской дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал её участие в специальной военной операции.

2 января глава дальней авиации России Кобылаш Сергей Кобылаш утверждает, что в 2023 году российские стратегические самолёты военного характера будут участвовать в спецоперации на территории Украины. Примечательно, что большинство из стратегических бомбардировщиков РФ способны нести ядерное оружие.

Также известно, что 19 декабря после личных переговоров с Владимиром Путиным в Минске Александр Лукашенко сообщил, что белорусские самолёты советского образца были модернизированы для возможности несения специфических боеприпасов.