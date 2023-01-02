Взрывы прогремели в двух областях Украины на фоне воздушной тревоги
2023-01-02 13:31
Днём понедельника в трёх областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы со стороны России.
2 января украинские Telegram-каналы новостной направленности экстренно сообщили о том, что сигналы воздушной тревоги начали звучать в Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Причиной для воздушной тревоги является вероятность пуска российских ракет по объектам украинской инфраструктуры.
Примечательно, что прямо во время звучания сигналов, оповещающих об угрозе с воздуха, взрывы прозвучали в Николаевской и Черкасской областях Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей