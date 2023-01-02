Рогов: система ПВО сбила украинский разведывательный дрон под Бердянском
Владимир Рогов сообщил, что российская система ПВО сбила украинский разведывательный дрон близ города Бердянск.
В понедельник после полудня, 2 января 2023 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что силами ПВО ВС РФ был замечен и сбит украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат кустарного производства в 35 километрах севернее города Бердянск Запорожской области.
Рогов также отметил, что в результате ликвидации дрона Вооружённых сил Украины жертв и пострадавших среди мирного населения Бердянска, а также разрушений объектов инфраструктуры города нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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