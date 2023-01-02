Die Welt: в Германии скандал из-за новогоднего обращения главы Минобороны Кристины Ламбрехт
2023-01-02 15:39
Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт опубликовала спорное видео с новогодним обращением.
На фоне фейерверков она заявила о войне, бушующей в Европе, а также рассказала о встречах с интересными людьми и новых впечатлениях в 2022 году.
Это вызвало возмущение немецкого эксперта в области безопасности Ульрике Франке, которая предположила, что «в Берлине сошли с ума».
Негативный комментарий опубликовал также представитель саксонского отделения партии ХДС Пауль Шефер.
Опубликовано: Светлана Репина